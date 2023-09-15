Konyaspor'da Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Yapıldı

Konya spor'da ilk kez Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı. Ahmet Şan kulübün ilk Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.

Konya spor'da ilk kez Yüksek Divan Kurulu Toplantısı yapıldı. Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat'ta gerçekleşen toplantıda tüzük gereği kulübün eski dönem başkanları, 10 yılı aşkın süredir üyelikleri devam eden genel kurulu üyeleri ve mevcut yönetim kurulu yer aldı. Yüksek Divan Kurulu için tek liste yer aldı. Başkanlığa daha önce 3 dönem kulüp başkanlığı yapan Ahmet Şan seçildi.

Yüksek Divan Kurulu listesinde şu isimler yer aldı: "Ömer Demirhan, Mehmet Günbaş, Sertaç Tuza."

Ahmet Şan kurulda yaptığı konuşmada, Konya spor'da tarihi günlerden birisini yaşadıklarını belirterek, "Yüksek Divan Kurulu uzun yıllardan beri konuşuluyordu. Bugüne kısmetmiş ve bu birlikteliği sağlayan Fatih Özgökçen ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum her şeyden önce. İnşallah burada Konya spor camiasının bir ve beraber hareket etmesi için bu birlikteliği sağlayacağız. İstişarelerimizi yapacağız. Birçok kulüpte, İstanbul kulüplerinde özellikle daha önce gördüğümüz bu yüksek divan kurulu çalışmalarını inşallah Konya'mızda da gerçekleştireceğiz. 100 yılı aşkın bir tarihe sahip olan güzide kulübümüzün inşallah daha sağlam temellerde devam etmesi için buradan tavsiyelerinizi, fikirlerinizi alacağız ve yönetim kurulumuza sunacağız. Yönetim kurulumuz burada konuşmaları dikkate alacaktır ve kamuoyuyla, Konya spor camiasıyla paylaşacaktır" dedi.

Konya spor Kulüp Başkanı Fatih Özgökçen ise, 2022 Aralık ayında yeni çıkan spor yasasıyla birlikte yeni bir tüzük hazırlama zorunluluklarının olduğunu hatırlatarak, "Detaylı yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde Yüksek Divan Kurulu maddelerinin de tüzüğümüze eklenmesinin Konyaspor gibi büyük bir camia için gerekli olduğunu düşündük ve bu noktada çalışmalarımıza başladık. 10 yılı aşkın süreden daha fazla aralıksız Konyaspor kulübü delegeliğine haiz olan, en az 6 ay süreyle başkanlık yapanlar ve mevcut yönetim kurulu üyeleri Yüksek Divan Kurulu'muzun daimi üyeleri olarak yer aldı. Tabii bizim hem şahsen hem de yönetimdeki arkadaşlarımın yüksek divan kurulunu oluşturmak içi özel bir hassasiyetimiz vardı. Bunu çok önemsiyorum. Fikir fikirden üstündür. Yaşanılan sıkıntıları yaşayan kişiler bilir ve bundaki tecrübelerini de bizlere aktarabilir, gelecek yönetimlere aktarabilir diye düşündük. Dolayısıyla da bunun çok önemli olduğunu her zaman belirttik. Çünkü başka kulüpler biliyorsunuz Yüksek Divan Kurulu toplantılarını yaptıkları zaman kendi kulüplerine bir yol, harita çizme durumunda kalıyorlardı verilecek kararlara göre. Bugün burada kendi içimizde bir nevi dar aile içerisinde dertlerimizi konuşacağız. Yaşanan sıkıntıları, oluşan ve oluşabilecek problemlere çözüm bulma yollarını beraber üreteceğiz. Konyaspor'u bilen, kulübümüzün sorunlarına vakıf bir kurul oluşturduğumuza inancımız tamdır. 1 yıl süreyle görev yapacak olan Yüksek Divan Kurulu Başkanımız ve değerli üyelerine yapacakları işlerde muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah omuz omuza, el ele vererek Konyaspor'umuzu daha iyi yerlere getireceğimize umut ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı bir şekilde devam etti. - KONYA