Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
Güncelleme:
Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.

  • Konyaspor teknik direktör Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
  • Recep Uçar bu sezon takımın başında 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı.
  • Konyaspor ligde maç fazlasıyla 8. sırada yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Recep Uçar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

AİHM, Türkiye'nin Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yaptığı itirazı reddetti

AİHM'den Türkiye'nin "Selahattin Demirtaş" başvurusuna yanıt
500

