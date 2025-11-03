Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.

RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILDI

Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Recep Uçar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.