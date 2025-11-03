Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı
Süper Lig ekibi Konyaspor, teknik direktör Recep Uçar ile yollarını ayırdığını açıkladı. Yapılan açıklamada, ''Teknik Direktörümüz Recep Uçar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Recep Uçar ve teknik heyetine teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.'' denildi.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Samsunspor'a 3-1 kaybeden Konyaspor'da sıcak bir gelişme yaşandı.
RECEP UÇAR İLE YOLLAR AYRILDI
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon takımının başında 11 maça çıkan Recep Uçar, bu maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 14 puan topladı. Konyaspor, ligde maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.