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Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Konyaspor'un gollerini Umut Nayir kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Guilherme'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda Samet Akaydin'e da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

49. dakikada Calusic'in orta sahada kazandığı topta pasını Umut Nayir'e aktardı. Umut'un ceza yayı üzerine gönderdiği vuruşunda kaleci Grbic başarılı oldu.

71. dakikada Taha Şahin'in ara pasında defansın arkasında sarkan Varesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

74. dakikada Bjorlo'nun ceza sahası önünde pasıyla topla buluşan Pedrinho'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

77. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği ortada Umut Nayir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

Hakemler: Ozan Ergün, Bahtiyar Birinci, Mustafa Savranlar

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Boranijasevic dk. 8), Bazoer, Calusic, Ndao, Bjorlo (Yasir Subaşı dk. 88), Jevtovic (Pedrinho dk. 58), Guilherme, Oğulcan Ülgün, Yusuf Erdoğan (Keyta dk. 72), Umut Nayir (Kramer dk. 88)

Yedekler: Slowik, Prip, Abdurrahman Üresin, Utku Eriş, Melih Bostan

Teknik Direktör: Recep Uçar

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha Şahin, Samet Akaydin, Alikulov, Hojer, Berkay Özcan (Ghezzal dk. 83), Mithat Pala (Abdülkadir Ömür dk. 46), Zeqiri (Akintola dk. 83), Varesanovic (Jurecka dk. 88), Olawoyin, Sowe

Yedekler: Tarık Çetin, Mocsi, Emrecan Bulut, Buljubasic, Eray Korkmaz, Ayberk Karapo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Umut Nayir (dk. 47 ve 77) (Konyaspor), Varesanovic (dk. 71) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Mithat Pala, Alikulov (Çaykur Rizespor), Deniz Ertaş, Boranijasevic (Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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