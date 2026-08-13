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Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig ilk haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde tesislerde yapılan antrenmanla hazırlıklar devam etti. Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla son hazırlığını tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta maçında sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve topla oyun ile devam eden antrenman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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