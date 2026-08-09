Konyaspor, Rizespor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor
Konyaspor, Süper Lig 2026-2027 sezonu ilk haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışma, ısınma, kuvvet ve top oyunlarıyla tamamlandı.
Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edeceği Süper Lig 2026-2027 Sezonu ilk hafta maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı