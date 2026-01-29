Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı Trendyol Süper Lig karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ile başlayıp taktik çalışmayla sona erdi.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor