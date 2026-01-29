Haberler

Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam ediyor

Güncelleme:
Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı Trendyol Süper Lig karşılaşması için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, ısınma ile başlayıp taktik çalışmayla sona erdi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlılar, yarın saat 11.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
