Konyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman ısınma ile başladı ve taktik çalışmalarla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor