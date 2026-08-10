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Konyaspor, Masuaku'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı

Konyaspor, Masuaku'yu 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Demokratik Kongolu milli futbolcu Arthur Masuaku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Fransa'da Valenciennes FC ile futbol hayatına başlayan ve sırasıyla Olympiakos, West Ham United, Beşiktaş, Sunderland ve Lens takımlarında forma giyen tecrübeli sol bek ile anlaşma sağlandı.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda bulunan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de hazır bulundu.

Masuaku, 2 yıllık sözleşme imzaladığı yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

Kaynak: AA
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