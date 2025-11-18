Haberler

Konyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Güncelleme:
Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde antrenman yaparak devam ediyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 8'e 8 oyun ile devam eden antrenman, aerobik güç çalışması ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 20 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
