Konyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde antrenman yaparak devam ediyor.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 8'e 8 oyun ile devam eden antrenman, aerobik güç çalışması ile tamamlandı.
Yeşil-beyazlı ekip, 20 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA
