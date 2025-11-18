Konyaspor, Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Konyaspor, 24 Kasım Pazartesi günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 8'e 8 oyun ile devam eden antrenman, aerobik güç çalışması ile tamamlandı.

Yeşil-beyazlı ekip, 20 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA