Konyaspor'da, Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Aliağa Futbol Kulübü'nü konuk edecek Konyaspor, antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki takım, hazırlıklarını tamamlamak üzere.
Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor