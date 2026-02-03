Konyaspor'da, Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Aliağa Futbol Kulübü'nü konuk edecek Konyaspor, hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA