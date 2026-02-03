Haberler

Konyaspor'da, Aliağa Futbol Kulübü hazırlıkları devam etti

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta mücadelesinde Aliağa Futbol Kulübü'nü konuk edecek Konyaspor, antrenmanlarına devam etti. Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki takım, hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde Kayacık Tesislerinde yapılan antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

