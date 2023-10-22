Konyaspor, Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı

Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdığını açıkladı. Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan Stanojevic, 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, üst üste gelen başarısız sonuçların ardından teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile yollarını ayırdı.

AYRILIK AÇIKLANDI

Yeşil-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BEKLENENİ VEREMEDİ

Ocak 2023'te Konyaspor'a imza atan tecrübeli teknik adam, yeşil-beyazlıların başında çıktığı 26 maçta 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

İşte Süper Lig'de 9 haftada yolların ayrıldığı 10 teknik adam;