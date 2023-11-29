Konyaspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde yapılan antrenmanlarla takımın formu korunmaya çalışılıyor.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu - ısınma ve çabukluk hareketleri ile başladı. Savunma-hücum organizasyon çalışmaları yapan yeşil-beyazlı futbolcular, çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı. Konyaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. - KONYA