Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Bazoer'in iki golü ve Abdulsamet Burak'ın kendi kalesine attığı gol maçın belirleyici anları oldu.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Pedrinho'nun sol köşeden kullandığı köşe vuruşta ceza alanı içersinde Umut Nayir'in kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
54. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ceza alanı içerisine gönderdiği ortada topa iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Murat topu son anda topu kornere çeldi.
58. dakikada orta alanda topun sahibi olan Yusuf Barasi'nin ceza alanı önünden kaleyi gönderdiği şut kaleci Deniz'de kaldı.
69. dakikada orta alanda topu kazanan Bazoer, pasını sağ kanattaki takım arkadaşı Yusuf Erdoğan'a aktardı. Yusuf'un son çizgiden ceza alanına gönderdiği ortada Bazoer kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
77. dakikada Guilherme'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulunan Bazoer'in şutunda top ağlarla buluştu. 2-1
90+3. dakikada Melih Bostan'ın baskısında kalecisine dönmek isteyen Abdulsamet Burak kendi kalesine golü attı. 3-1
Hakemler: Arda Kardeşler, Samet Çavuş, Uğur Sarı
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Umut Nayir dk. 46), Calusic, Bazoer, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Ndao dk. 70), Melih İbrahimoğlu, Prip (Boranijasevic dk. 83), Pedrinho (Jevtovic dk. 83), Yusuf Erdoğan, Kramer (Melih Bostan dk. 87)
Yedekler: Slowik, Yasir Subaşı, Abdurrahman Üresin, Bjorlo, Utku Eriş
Teknik Direktör: Recep Uçar
Adana Demirspor: Murat Eser, Arda Okan Kurtulan, Tolga Kalender, Burhan Ersoy, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Ailoui dk. 61), Bünyamin Balat, Maestro (Ali Yavuz Kol dk. 80), Tayfun Aydoğan, Salih Kavrazlı (İzzet Çelik dk. 54), Yusuf Barasi (Ozan Demirbağ dk. 80)
Yedekler: Deniz Dönmezer, Vedat Karakuş, Gökdeniz Tunç, Aksel Aktaş, Ali Arda Yılmaz, Fouge
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Goller: Salih Kavrazlı (dk. 45+2) (Adana Demirspor), Bazoer (dk. 69 ve 77), Abdulsamet Burak (dk. 90+3 k.k) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Kramer, Melih İbrahimoğlu, Bazoer (Konyaspor), Tolga Kalander, Abdulsamet Burak, Arda Okan Kurtulan, Ozan Demirbağ (Adana Demirspor) - KONYA