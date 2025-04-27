Konyaspor, Adana Demirspor'u 3-1 ile Geçti

SÜPER Lig'in 33'üncü haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Alper Avcı, maça iyi başladıklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle ilk yarıda top rakipteyken doğru pozisyon aldık. Doğru konumlandık. Biraz belki çok fazla kendi bölgemize çekildik. Orada daha önde karşılamamız gerekiyordu. Fakat ilk yarıda en büyük sıkıntımız rakibin kenar ortalarıydı. Orada şanslı tarafız. Neden? Rakibin ortalarına rağmen doğru savunması için de paylaşımı doğru yaptık. İlk yarıda benzer kazandığımız daha fazla top olmalıydı. Özellikle bu toplarda pasın hızını, pasın ritmini arttırmalıydık. Bunda çok başarılı olamadık. Ön bölgede savunma arkasına yapılan koşulardan ziyade bizim kenarlarda çok fazla topla buluştuk. Bunu biraz daha merkeze yönlendirmemiz gerekiyordu. Eksik kaldık. Ama en nihayetinde devreye 1-0 önde girdik. Genç oyunculardan kurulu, gelişim gösteren bir oyuncu grubuna sahibiz. Burada Salih'in sakatlanması, arkasından Osman'ın sakatlanması tabii ki planlarda bir değişikliğe itti. Belki oyunun son bölümünde düşündüğümüz senaryoyu daha erkene çekmek zorunda kaldık. Oyuna giren oyuncularla alakalı sadece şunu söyleyebilirim, pozisyon sadakati çok önemli bu takımın ya da benzer takımların benzer oyuncu gruplarının oynama şansı sadece şu, takım oyunu. Evet bireysel anlamda yetenekli oyuncularımız var, ama bugün özellikle 55'inci, 60'ıncı dakikadan sonra değişikliklerden sonra açıkçası sahada farklı bir görüntü çizdik. Açıkçası çok bizim hoşumuza gitmeyen bir görüntüydü. Konyaspor'u tebrik ediyorum. "

RECEP UÇAR: HEDEFİMİZ LİGİ EN İYİ KONUMDA BİTİREBİLMEK

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugün ilk düdükten, son düdüğe kadar kazanma isteğiyle oynadıklarını ve bu nedenle de oyuncuları tebrik ettiği söyledi. Hedeflerinin ligi en iyi konumda bitirmek olduğunu ifade eden Uçar, "İlk yarı planladığımız oyunu kaleye kadar gitme noktasında gerçekleştirdik fakat üretmekte zaman zaman zorlandık. Belki tek pozisyon vermediğimiz bir maç, Yusuf'la iki tane net kaçırdığımız pozisyon var. Ancak maçın sonlarında yediğimiz golle 1-0 geriye düştüğümüz bir maç. İkinci yarı biraz risk alıp çift santrfora döndüğümüz bir oyun vardı. Daha çok yüklendik, daha fazla rakip sahasında bulunduğumuz ve nitekim karşılığını Bazoer'in bulduğu gollerle 2-1'i yakaladığımız bir oyun. Son golümüzde de Melih Bostan'ın gayretiyle zorlayıp attığımız golle 3-1 kazandık. Tutuk başladığımız ama iyi bitirdiğimiz bir maç oldu. Hatay maçı sonrası tekrar geri dönüş yapabilen oyuncularıma, o anlamda tebrik ediyorum. Bu geri dönüşler çok kolay olmuyor. Matematiksel olarak puan farkını açsak da, hedefimiz kalan dört maçta Konyaspor taraftarının yüzünü güldürebileceğimiz sonuçlar almak ve ligi en iyi konumda bitirebilmek" dedi.