Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası - Haberler

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Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası

Haberler.com - Spor
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Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Yarın oynanacak derbi öncesi kritik bir mağlubiyet yaşayan yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin derbiyi kazanması durumunda 2. sırayı sarı-lacivertlilere kaptıracak.

Çaykur Rizespor ile Konyaspor, Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Didi Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Karadeniz ekibi, 2-1'lik skorla kazandı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım 2-1'lik skorla kazandı. Konyaspor, 26. dakikada Zymet Bytyqi'nin golüyle öne geçerken; 43'te Yannick Bolasie skora dengeyi getirdi. Konyaspor'da Amilton, 69'da takımını 10 kişi bıraktı. Rizespor'da 77. dakikada Joel Pohjanpalo takımını galibiyete taşıdı. Konyaspor'da 90+6'da da Rahmanovic kırmızı kart görürken, Konyaspor maçı 9 kişi tamamladı.

Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası

Alınan bu sonucun ardından Rizespor puanını 29 yaparak ligde kalma umutlarını devam ettirdi. Konyaspor ise 58 puanda kaldı. Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe'nin yarın oynanacak Galatasaray derbisini kazanması durumunda 2. sırayı sarı-lacivertlilere kaptıracak.

Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası

Spor Toto Süper Lig'de 16.00 seansının bir diğer maçında ise Kayserispor, deplasmanda Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Kayserispor, bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazandı.

Konyaspor'a Rize'de soğuk duş! Fenerbahçe için artık Galatasaray maçı bir derbiden fazlası

Haberler.com - Spor

Çaykur Rizespor, Konyaspor, Spor, Haberler

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