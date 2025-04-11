İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare

20 gün sonra ilk kez! İmamoğlu duruşma salonunda böyle görüntülendi
Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma! Adliyeye sevk edildiler

Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden kişilerden pişkin savunma
Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin

Bakan Fidan'dan zirveye damga vuran İsrail çağrısı
Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?

Azerbaycan neden İsrail'in yanında? İşte herkesin merak ettiği yanıt

Konyaspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı

Konyaspor'a FIFA'dan 3 Dönem Transfer Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, FIFA tarafından kendilerine verilen 3 dönem transfer yasağı hakkında açıklamalarda bulundu. Bulut, borçlarını ödeyerek transfer tahtalarını açmayı planladıklarını belirtti.

FIFA tarafından Konyaspor'a verilen 3 dönem transfer yasağı hakkında açıklama yapan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" dedi.

FIFA, iki oyuncunun ödemeleriyle ilgili dosyalar nedeniyle Konyaspor'a 3 dönem transfer yasağı verdi. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Konyaspor İkinci Başkanı Adem Bulut, "FIFA'da devam eden 5-6 tane dosyamız var. Bu dosyalardan 2 tanesi sonuçlandığı için bu cezayı aldık. Geçen sene de aynı tarzda bir ceza almıştık. Paniğe kapılacak bir durum şu an için söz konusu değil. Transfer sezonu açılmadan borcumuzu ödeyerek transfer tahtamızı açacağız" ifadelerini kullandı. - KONYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.