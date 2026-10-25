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Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck basit golleri eleştirdi

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Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck basit golleri eleştirdi Haber Videosunu İzle
Konyaspor'a 2-0 yenilen Gençlerbirliği'nde Storck basit golleri eleştirdi
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'a 2-0 yenilen takımının iki kornerden yediği basit golleri eleştirdi. Storck, duran toplardan gelen gollerin takımına yakışmadığını söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Böyle basit goller yemek bizim takımımıza yakışmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Bernd Storck, "Güçlü bir rakibe karşı çok zor bir maç yaptık. Hem topla hem topsuz gerçekten rakibimiz iyi oyun çıkardı. Ne yazık ki ilk yarıda önemli iki oyuncumuzu kaybetmemiz de biraz organizasyonumuzu kaybetmemize yol açtı. Defansif ve orta saha olarak aslında fena bir oyun ortaya koymuyorduk ancak ileriye bir türlü topu taşıyamadık. İleride iyi değildik, oyunumuzu kuramadık. Konyaspor burada gerçekten bize çok iyi baskı kurdu. İlerideki oyunları kurmamıza engel oldu. İlk yarı sadece bir tane şansımız vardı Pedro'yla onu ne yazık ki değerlendiremedik. Ama oyunla ilgili aslında söylemem gereken şey iki kornerden, iki duran toptan iki gol yememiz. Bu bize yakışmadı. Herkesin ceza sahası içinde adamı vardı ve bizim bu golün bu gollerin olmasını engellememiz gerekiyordu. Bu basit goller bize yakışmadı. Tabii ki duran top haricinde de rakibimiz şanslar yakaladı, kalecimiz orada iyi iş yaptı ama dediğim gibi böyle basit goller yemek bizim takımımıza yakışmadı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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