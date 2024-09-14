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Konyaspor 14 Oyuncu Gönderdi, 18 Yeni Transfer Yaptı

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TÜMOSAN Konyaspor, 2024-2025 sezonu transfer döneminde 14 oyuncuyla yollarını ayırırken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı. Kulüp, genç yeteneklere de önem vererek güçlü bir kadro oluşturmayı hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, transfer döneminde 14 oyuncuyu gönderirken, 18 futbolcu ile sözleşme imzaladı.

Geride kalan sezonu düşme tehlikesiyle kapatan yeşil-beyazlılarda yönetim, iyi futbol ve ligde üst sıra hedefi için transferlere ağırlık verdi.

2024-2025 sezonu birinci transfer ve tescil döneminde en hareketli kulüplerden olan Konyaspor, 14 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Sözleşmesi sona eren oyunculardan hiçbirini takımda tutmayan yeşil-beyazlılar, 18 futbolcuyla anlaştı.

Konyaspor; Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Mehmet Erdoğan, Soner Dikmen, Niangbo, Hadebe, N'Zonzi, Yunus Mallı ve Muhammet Demir ile sözleşme yenilemezken Cikalleshi ve Moreno ile anlaşarak yollarını ayırdı.

Kiralık gelen Cicaldau ve Ethemi ise takımlarına gitti.

Yeşil-beyazlılar, Umut Nayir, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan ve Pedrinho gibi isimlerin yanı sıra Ufuk Akyol, Marko Jevtovic, Hamidou Keyta, Josip Calusic, Berke Çelik, Mert Korkmaz, Rıdvan Dönmez, Tunahan Taşçı, Nikola Boranijasevic, Melih Bostan, Melih İbrahimoğlu, Yavuz Aygün, Riechedly Bazoer ve Blaz Kramer'i transfer etti. Konyaspor, anlaştığı genç oyuncular Berke Çelik, Mert Korkmaz ve Rıdvan Dönmez'i daha sonra başka kulüplere kiraladı.

Konya temsilcisi, toplamda 13 oyuncusunu kiralık gönderdi.

"Umutluyuz ve heyecanlıyız"

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Nuri Kaymak, AA muhabirine, yoğun bir transfer dönemi geçirdiklerini söyledi.

Transferde ligin en hareketli kulüplerinden olduklarını anlatan Kaymak, "Yönetim, futbol şube herkes bir yerlere gitti, koşturdu. 18 futbolcuyla sözleşme imzaladık. Yaz transfer dönemi bitti, iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. Umutluyuz ve heyecanlıyız. Bu kadroyla ligi en iyi yerde tamamlamayı hedefliyoruz. Taraftar yeni transferleri de görünce heyecanlı. Kadromuz güzel bir hal aldı. Bundan sonra galibiyetler de gelirse herkes daha rahat olacak. Seyirci rahatlayacak, maçlara gelecek. Geçen seneki gibi olmayacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaymak, altyapı oyuncularına yönelik de uzun vadeli hedefleri olduğunu vurgulayarak, genç isimleri Türk futboluna kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

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