Konyaaltı Belediyesi Yaz Spor Kursları Sertifika Töreniyle Son Buldu

Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl düzenlediği ücretsiz yaz spor kursları, sertifika töreniyle sona erdi. Yaklaşık 700 kursiyerin katıldığı kurslarda öğrenciler, futbol, tenis ve diğer branşlarda eğitim aldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin her yıl açtığı ücretsiz yaz spor kursları düzenlenen sertifika töreniyle sona erdi. Yaklaşık 700 kursiyerin katıldığı kurslarda verimli bir tatil dönemi geçiren öğrenciler, futboldan tenise birçok branşta eğitim aldı.

Konyaaltı Belediyesi'nin ücretsiz yaz spor kursları sona erdi. Kurslarda eğitim alan öğrenciler sertifikalarını alarak dönemi tamamladı. Belediyenin her yıl yaz tatilinde öğrencilere yönelik açtığı kurslara yaklaşık 700 kursiyer katıldı. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde dönem boyunca futbol, basketbol, tenis, hentbol ve voleybol gibi kurslarda eğitim alan 7-15 yaş arası öğrenciler, kurslarda yeteneklerini geliştirmenin mutluluğunu yaşadı.

YETİŞKİNLER DE UNUTULMADI

Belediye aynı zamanda kurslarda yetişkinlere de yer vererek HayatPark'ta sabah sporu ve tenis kursları açmayı ihmal etmedi. Açtıkları yaz ve kış dönemi kurslardan 7'den 70'e binlerce vatandaşın yararlandığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe sakinlerinin kaliteli bir yaşam sürmesi için tüm gayretleri ile hizmet verdiklerini aktardı.

Oğlunun iki sezondur Konyaaltı Belediyesi yaz spor kurslarına katıldığını söyleyen kursiyer velisi Yetkin Şahin, şunları söyledi:

"Benim oğlum iki sezondur belediyenin spor kurslarına geliyor. Hem yaz hem de kış kurslarına. Açıkçası futbolu burada öğrendi. Çok memnunuz. Ben ilk başlarda ücretsiz olduğunu duyduğumda bu kadar iyi performans olacağını düşünmüyordum. Ama paralı kurslardan daha iyi diyebilirim."

Kurslardan memnun kaldıklarını dile getiren bir diğer veli Ayşe Ağaçtan ise "Kurslardan çok memnun kaldık ve devam etmesini istiyoruz. İyi bir sezon geçirdik. Bütün ekibe ve belediyeye teşekkür ederiz" dedi.