Konyaaltı Belediyesi 19 Mayıs'ı Coşkuyla Kutladı

Konyaaltı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Gençlerle kutlamalarda buluşan Başkan Semih Esen, "Gençlere inancımız sonsuz. İkinci turda tüm gençleri sandığa bekliyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Belediye Hizmet Binası önünde DJ performansı ile başlayan etkinlikler, gün boyunca 14 farklı gösterileriyle devam etti.

Çocukların da unutulmadığı kutlamalarda, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de yer aldı. Alanda gençler ve çocuklarla buluşan Esen, gösterileri de izledi.

Gençlerle alanda oturan Başkan Esen, şunları söyledi:

"Genç Mustafa Kemal bundan 104 yıl önce bir ideal, bir ülkü uğruna Samsun'a ayak bastı. Samsun'dan arkadaşlarıyla beraber kurtuluş mücadelesini başlattı. Koydukları hedefe ulaştılar. Bize de çok güzel bir hedef koydular. Biz hala o hedefin peşindeyiz. Çağdaş Türkiye, sürekli ilerleyen Türkiye, muhasır medeniyet seviyesi gibi hiçbir zaman 'Tamam bitti' demeyeceğimiz, sürekli peşinden koşacağımız bir idealle hedefe ulaşmak için çabalıyoruz. Bayramlarla bu motivasyonumuzu artırıyoruz. Gençlik bayramıyla da gençlerimiz ve bizler bu ideale olan bağlılığımızı tekrar pekiştiriyoruz. Gençlere inancımız sonsuz. Gençler, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan 9 gün sonra bu ideal uğruna neler yapabileceklerini, birleşirlerse ne kadar güzel sonuç ortaya çıkarabileceklerini gösterecekler. İkinci turda tüm gençleri sandığa bekliyoruz."

Belediye önündeki kutlamaların ardından Başkan Esen, Bebek Parkı'nda çocukların 19 Mayıs Coşkusu'na ortak oldu.