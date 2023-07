Torku Şeker Spor Kulübü, Dünya Üçüncüsü Avrupa Şampiyonu olan Down Sendromlular Futsal Milli Takımını Konya'da ağırladı. Kulüp başkanı Ahmet Bozdam, sporcuları ve teknik heyeti tebrik ederek desteklerini dile getirdi. Ayrıca, Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın antrenörü İbrahim Acar, lig kurma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Konya Şeker ve Torku Şeker Spor Kulübü, Dünya Üçüncüsü Avrupa Şampiyonu, Down Sendromlular Futsal Milli Takımını misafir etti.

Türkiye'nin başarılı gençlik kulüplerinden Torku Şeker Spor, Dünya'da önemli başarılara imza atan özel sporcuları Konya Şeker kampüsünde ağırladı. Konya'da yaptığı kamp ile İtalya'da, Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı antrenör ve sporcularını Torku Şeker Spor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam ve kulüp yöneticileri kapıda karşıladı. Kulüp yöneticileri ve Konya Şeker personeli, özel sporcularla tek tek ilgilendi. Asker selamı ile karşılık veren sporcuların sıcak ve sempatik davranışları güne damga vurdu.

"Down Sendromlu özel futsal sporcularımız kolay olmayacak başarılara imza atıyorlar"

Dünya üçüncüsü Down Sendromlu milli takım sporcuları ve teknik heyetini Konya Şeker sosyal tesislerinde konuk eden Torku Şeker Spor Kulübü Başkanı Ahmet Bozdam, "Hem Avrupa Şampiyonu hem de Dünya üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza atan, hayallerinin peşinde koşup zirveye çıkan sporcularımızı, onları destekleyen ailelerini ve fedakarca başarıların mimarı olmayı sürdüren teknik heyetimizi tebrik ediyorum. Her özel bireyin mutlaka bir spor branşına yönlendirilmesini önemsiyoruz. Sadece başarı için değil, sosyalleşme için de bu çok önemlidir. Kulüp olarak bizde bedensel engelliler badminton branşında faaliyet göstererek bu konuya hassasiyetimizi ve desteğimizi ortaya koyuyoruz. Bugün örnek gösterilecek bir azmin, kararlılığın, çalışmanın neticesini almış bir takımı misafir etmekten çok gururluyuz. Özel çocuklarımızın ellerinden tutulduğu zaman hayata nasıl sarıldıklarını, kendilerine nasıl güven duyduklarını ve mutlu olduklarını görmenin hazzı başkadır. Bunu gözlerinde görüyoruz. İnşallah ikinci kez Avrupa Şampiyonluğunu da kazanarak ülkemize dönerler. Böyle bir ekibi konuk etmek bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Hepsinin alnından öpüyor ve başarılar diliyorum" dedi.

"Down Sendromlular ligi olmalı"

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı'nın antrenörlerinden İbrahim Acar ise, Türkiye Futbol Federasyonu'nun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi çerçevesinde kurdukları takımla bu çocukların hayatlarına dokunduğunu belirterek, "Belki kapısının önüne çıkmayan Down Sendromlu bir çocuğumuz Peru'ya, İtalya'ya giderek üstelik madalyalar ile dönmüş oluyor. Bu branşta ligimiz olmadığı için 150 gencimizi kampa toplayıp seçme yaptık. Sponsorların desteğiyle yakın zamanda lig kurabilmek için çalışmalar sürüyor. Fazla değil azıcık yeteneği olan çocuklarının videolarını aileler bize atsınlar yeter. Konya'da desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, idman sahasını açan Selçuk Üniversitesi'ne, burada olmamıza vesile olan PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Torku Şeker Spor Onursal Başkanı Ramazan Erkoyuncu'ya, Konya Şeker çalışanlarına ve kulüp yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ortamdı. Bugün diyeti kaldırdık. Yatış saati de serbest olacak" şeklinde konuştu.

Yeni hedef 2.kez Avrupa Şampiyonluğu

1952 yılında dikilmiş olan dev çınar önünde hatıra fotoğrafı da çektirmeyi ihmal etmeyen Özel Sporcular, Eylül ayındaki Avrupa Şampiyonası için de şampiyonluk sözü verdi. Programa Down Sendromlular Futsal Milli Takım Antrenörleri İbrahim Acar, Uğur Arı, Hüseyin Dağdelen, İlyas Sarı ve sporcular Volkan Yavuzaslan, Hami Haldız, Anıl Koçak, Birkan Dikici, Resul Orakçı, Mert Uruk, Hüseyin Dinç, Tahra Kavis, Furkan Özdemir, Muhammet Emin Bekgöz, Yasin Kadir Çayır, Hacı Ömer Arslantürk, İsmail Karakaya katıldı. TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu ve Özel Sporcular Spor Federasyonu iş birliği ile ilk kez 2017 yılında kurulan Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, 2018'de Avrupa üçüncüsü oldu. Milli takım, 2021 yılında ise Avrupa şampiyonu oldu. Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Peru'da yapılan 2022 FIFDS Dünya Futsal Şampiyonası'nda da ise Portekiz'i yenerek tarihinde ilk kez Dünya Üçüncüsü olmayı başardı. - KONYA