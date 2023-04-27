Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin, Beyşehir'de incelemelerde bulundu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, Beyşehir ilçesindeki bazı spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Şahin, ilçede kendisine eşlik eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Yağcıoğlu ile Beyşehir 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadı, Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde bulunan futbol sahaları ile Huğlu atış poligonunda incelemelerde bulundu.

Şahin, yaptığı açıklamada, 75'inci Yıl Cumhuriyet Stadı'nın zemininin doğal çim yerine sentetik yüzeyli çim sahaya dönüştürülmesi çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Mesaiye 400 kişilik ek tribün yapımı için başladıklarını belirten Şahin, "Beyşehirli sporcuların daha iyi koşullarda antrenman ve müsabakalarını yapmalarına olanak sağlaması, aynı zamanda Beyşehirli sporseverlerin de müsabakaları daha iyi şartlarda izleyebilmeleri için stadyumda yapılması planlanan çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak." ifadesini kullandı.