Konya Galatasaraylılar Derneği Genel Kurulu Yapıldı

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin olağan genel kurulu, mevcut Başkan Zeki Cihat Poçan'ın yeniden başkan seçilmesiyle gerçekleşti. Dernek, sosyal sorumluluk projelerine ağırlık verecek ve Galatasaray ruhunu güçlendirecek çalışmalara imza atacak.

Konya Galatasaraylılar Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut Başkan Zeki Cihat Poçan, üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Son üç sezonda üst üste kazanılan Süper Lig şampiyonluklarını ve özellikle 5. yıldızı geçtiğimiz günlerde görkemli bir geceyle kutlayan dernek üyeleri, genel kurulda Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi arenasındaki başarı yolculuğunda aynı kararlılıkla desteklerini sürdüreceklerini dile getirdi. Konya Galatasaraylılar Derneği olarak yeni dönemde sosyal sorumluluk projelerine daha da ağırlık vereceklerini ifade eden Başkan Zeki Cihat Poçan, taraftar dayanışmasının artırılması, gençlere kulüp değerlerinin aktarılması ve şehirde Galatasaray ruhunun daha güçlü şekilde hissedilmesi için faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.

Konya Galatasaraylılar Derneğinin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu: "Zeki Cihat Poçan, Emre Torun, Şakir Dinçer, Fatih Baykara, Ahmet Kavun, Mehmet Büyükkeleş, Celaleddin Nail Tufan, Buğra Gülüm, Ahmet Özsamur, Ümit Ucun, Ali Bağcı, Cumhur Ünalmış, Özkan Buyrucu, Mehmet Sözen, Yücel Kocaman, Hüseyin Gök, Mustafa Zeybek, Osman Horasanlı, Semih Uyan, Mustafa Kara." - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
