Konya Enduro Fest 2022 Yarışları tamamlandı - Haberler

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Konya Enduro Fest 2022 Yarışları tamamlandı

AA - Serhat Çetinkaya - Spor
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Konya Enduro Fest 2022 Yarışları tamamlandı

Konya Enduro Fest 2022 Yarışları, dünkü sıralama turlarının ardından final yarışlarıyla tamamlandı.

Konya Enduro Fest 2022 Yarışları, dünkü sıralama turlarının ardından final yarışlarıyla tamamlandı.

Konya Enduro Park'ta kıyasıya mücadele eden sporcular, beton bloklar, taş, kütük, araba, lastik ve uçuş rampalarının yer aldığı 3 kilometrelik parkurda birincilik için ter döktü.

Final yarışlarında, prestij kategorisinde Bayram Uysal, usta kategorisinde Mustafa Özbek, gençler kategorisinde Kenan Kazan, veteranlar kategorisinde ise İsa Yüksek birinci oldu.

Konya Enduro Motor Sporları Derneği Başkanı Fatih Türkaslan, etkinliğin ardından yaptığı açıklamada, 25 ilden 150'nin üzerinde sporcunun yarışlara katıldığını söyledi.

Türkaslan, gelecek yıl etkinlikleri daha kapsamlı yapmayı hedeflediklerini belirtti.

AA / Serhat Çetinkaya - Spor

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