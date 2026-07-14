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Konya Veledromu'nda 200 bisikletçi piste çıktı

Konya Veledromu'nda 200 bisikletçi piste çıktı
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Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası ve Gelişim Kampı, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Kampta elit sporcular şampiyona öncesi son hazırlıklarını yaparken, altyapı sporcuları yarış deneyimi kazandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen Pist Bisikleti Kupası ve Gelişim Kampı, yaklaşık 200 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Sporcu Gelişim Projesi kapsamında organize edilen kampta, bir yandan elit sporcular Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası öncesinde son hazırlıklarını yaparken, diğer yandan altyapı sporcuları yarış deneyimi kazanma fırsatı buldu.

Yaklaşık 200 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, gençler ve büyükler kategorilerinde yarışan 60 sporcu, 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Pist Bisikleti Şampiyonası öncesinde yarış temposunu test etti.

Organizasyonun altyapı bölümünde ise 12-17 yaş kategorisindeki 160 sporcu piste çıktı.

Türkiye'nin farklı illerinden Konya'ya gelen genç sporcular, Türkiye Bisiklet Federasyonunun Temel Pist Bisikleti Eğitim Programı'nın ardından Puanlı Pist Bisikleti Kupası'nın ikinci ayağında mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) programı kapsamında 2026 yılında seçilen 22 sporcu da Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen üç günlük gelişim kampına katıldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, organizasyona ilişkin değerlendirmesinde, Konya Olimpik Veledromu'nda uygulanan gelişim modeliyle altyapıdan elit seviyeye uzanan güçlü bir sporcu yapısı oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
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