Konya'da Pist Bisikleti Dünya Rekoru Kırıldı

Konya'da Pist Bisikleti Dünya Rekoru Kırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Bisiklet Birliği ve Britanya Bisiklet Federasyonu iş birliğiyle Konya'da düzenlenen pist bisikleti rekor denemelerinde, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ile Britanya Bisiklet Federasyonunun başvurusuyla Konya'da gerçekleştirilen pist bisikleti dünya rekoru denemelerinde rekor kırıldı.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, İngiliz bisikletçi William Bjergfelt, C5 kategorisinde 51.463 kilometre ile dünya 1 saat rekorunu kırdı.

Bu kategoride rekor, 47.569 kilometre ile İtalyan bisikletçi Adrea Tarlao aitti.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Spor
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu

Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'de satılan Avrupa'nın 4 katı şeker içeren ürünlere düzenleme geliyor

Korkunç gerçek! Türkiye'de satılan şekerli ürünlere düzenleme geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.