Konya'da EuroBasket 2025 Final Heyecanı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 finalinde Almanya ile karşılaşırken, Konya'da Kılıçarslan Kent Meydanı'nda toplanan vatandaşlar dev ekranda maçı izleyerek takımlarına destek verdiler.

Konya'da, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya ile oynadığı maç izlendi.

Selçuklu ilçesinde vatandaşlar, final heyecanını Kılıçarslan Kent Meydanı'nda kurulan dev ekran karşısında yaşadı.

Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan sporseverler, ay-yıldızlı ekibe destek verdi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
