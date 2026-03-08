Haberler

Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok

Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.

  • Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maç 1-1 berabere sonuçlandı.
  • Konyaspor'un golünü 17. dakikada Jackson Muleka, Kasımpaşa'nın golünü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak attı.
  • Maç sonunda Konyaspor 24 puana, Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.

KONYA'DA HER ŞEY VAR KAZANAN YOK

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'nın beraberlik golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak ile geldi. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye, 45+8. dakikada penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.

90+6'DAKİ PENALTI İPTAL

Konyaspor'un 90+6'ncı dakikada kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi. Kasımpaşa yardımcı antrenörü maç sonunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana, Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ikas Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu

Savaş şiddetleniyor! Devrim Muhafızları'nın can damarı vuruldu
İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı

İsrail'in savaştaki ilk asker kaybı! Sayıyı ordu açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti

Tası tarağı toplayıp ülkeyi terk ettiler!
Savaşın gölgesi lüksün şehrine de düştü! Emlak piyasası çakıldı

Orta Doğu'nun yıldızı söndü
Samsunspor'da 4 önemli isim Fenerbahçe maçı kadrosuna alınmadı

Maça saatler kala deprem etkisi yaratan gelişme: 4 isim kadroda yok
Nusret, İran'ın her gün vurduğu şehre gitti

Nusret, her gün füzelerin yağdığı şehre gitti: Eve döndüm
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar