Konya'da bol aksiyonlu maçta kazanan yok
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa, 1-1 berabere kaldı.
- Konyaspor'un golünü 17. dakikada Jackson Muleka, Kasımpaşa'nın golünü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak attı.
- Maç sonunda Konyaspor 24 puana, Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 berabere bitti.
KONYA'DA HER ŞEY VAR KAZANAN YOK
Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'nın beraberlik golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak ile geldi. Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye, 45+8. dakikada penaltı vuruşunda kaleciyi geçemedi.
90+6'DAKİ PENALTI İPTAL
Konyaspor'un 90+6'ncı dakikada kazandığı penaltı VAR uyarısının ardından pozisyon öncesindeki faul nedeniyle iptal edildi. Kasımpaşa yardımcı antrenörü maç sonunda gördüğü kırmızı kart nedeniyle oyundan atıldı.
OLUŞAN PUAN DURUMU
Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana, Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa, ikas Eyüpspor'u sahasında ağırlayacak.