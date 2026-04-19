Konya'da "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" tamamlandı

Konya'da düzenlenen 'Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası', final müsabakalarıyla tamamlandı. 52 ilden 140 sporcu katıldı ve ödül töreninde dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 52 ilden katılan 74 kız, 66 erkek sporcu, başarıyla mücadele etti.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ödül töreninde, şampiyonaya katılan tüm çocukları, gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Topal, "Çocuklarımızın, geleceğe daha güçlü, özgüvenli ve umut dolu bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya
Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor

Süper Lig'e yükselen ilk takım belli oldu
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

9 kişinin öldüğü katliamın ardından o isim görevden alındı
Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var

Trump ‘masa kuruluyor’ dedi, İran’dan rest geldi! Bir şartları var
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Genç teğmen evinde ölü bulundu

Kahreden olay! Genç teğmen evinde korkunç halde bulundu
Okul saldırıları sonrası endişe yaratan video: Sıradaki eylem bizim

Okul saldırıları sonrası tedirgin eden bir paylaşım daha
Kasımpaşa'dan ligde kalma yolunda önemli 3 puan

Emre Belözoğlu'ndan mutlusu yok
Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü

Ülke cehennemi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! 'Şüpheleniyorum' deyip tek kişiyi işaret etti

Nizamettin Kabaiş "şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Lvbel C5’ten “Zıplamayan Tayyipçi” sloganlarında geri adım

Lvbel C5 skandal ifadelerden geri adım attı: Konserlerime gelmesinler!