Konya'da 'Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası' tamamlandı

Konya'da düzenlenen "Bizim Çocuklar 9. Türkiye Badminton Şampiyonası" final müsabakalarıyla sona erdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu işbirliğinde düzenlenen şampiyona, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Şampiyonaya 52 ilden katılan 74 kız, 66 erkek sporcu, başarıyla mücadele etti.

Final müsabakalarının ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal, ödül töreninde, şampiyonaya katılan tüm çocukları, gayretlerinden ve başarılarından dolayı tebrik ettiğini söyledi.

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanlarda gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Topal, "Çocuklarımızın, geleceğe daha güçlü, özgüvenli ve umut dolu bireyler olarak hazırlanmalarına katkı sunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız, Rehberlik ve Toplumsal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Türkay Aydemir ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar da katıldı.