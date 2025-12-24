Haberler

Konya'ya 60 milyon liralık spor malzemesi dağıtıldı

Güncelleme:
Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen törenle, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın finanse ettiği 30 branşta toplam 555 kalem spor malzemesi sporculara teslim edildi. Konya Valisi İbrahim Akın, bu yatırımın şehrin spor altyapısını güçlendireceğini belirtti.

Konya'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen 30 branşta toplam 555 kalem spor malzemesinin dağıtımı yapıldı.

Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen törende, disiplini, azmi, dürüst oyun, dürüst davranış ruhunu ve birlikte başarmayı öğrenen her bir gencin, yarının Türkiye'sini inşa edeceğini söyledi.

Törenin yalnızca bir malzeme teslimi değil, Konya'nın spor vizyonuna yapılan planlı ve somut bir yatırım olduğunu belirten Akın, şunları kaydetti:

"Toplam 30 branşta, 555 kalem spor malzemesinin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 60 milyon liralık bu yatırım, Konya'mızın spor altyapısını güçlendirmeyi, ulusal ve uluslararası arenada başarı hedefleyen sporcularımıza daha nitelikli ortamlar sunmayı amaçlamaktadır. Bugün ilimizde 17 bini aşkın sporcumuzun aktif olarak müsabakalara katılması ve elde edilen dereceler, doğru yönde ilerlediğimizin açık bir göstergesidir."

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk de sporcular yetiştirmeye özen gösterdiklerini aktardı.

Dağıtımı gerçekleştirilen malzemelerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarında, ulusal ile uluslararası müsabakalarda başarı elde eden sporcuların gelişiminde kullanılması hedefleniyor.

Törene, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile sporcular katıldı.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Spor
