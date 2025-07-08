Konteyner Evlerde Futbol Okulu Düzenleniyor

Konteyner Evlerde Futbol Okulu Düzenleniyor
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Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Temsilciliği, konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu çocuklar için futbol okulu düzenliyor. Etkinlikler, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gönüllü antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Temsilciliği'nin koordinasyonunda konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için futbol okulu düzenleniyor.

Gönüllü antrenör ve personelin desteği ile 1 Temmuz-31 Temmuz ve 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenen okulda çocukların hem eğitilmesi hem de futbol oynayarak keyifli zamanlar geçirmesi hedefleniyor.

Pazartesi ve çarşamba günleri 09.00-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde basit beceri parkurları, eğitsel oyunlar ile 4'e 4 ve 5'e 5 müsabakaların gerçekleştirildiği saha uygulamaları yapılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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