Konteyner Evlerde Futbol Okulu Düzenleniyor
Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Temsilciliği, konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu çocuklar için futbol okulu düzenliyor. Etkinlikler, 1 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında gönüllü antrenörler eşliğinde gerçekleştirilecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Temsilciliği'nin koordinasyonunda konteyner evlerde yaşayan 6-12 yaş grubu kız ve erkek çocuklar için futbol okulu düzenleniyor.
Gönüllü antrenör ve personelin desteği ile 1 Temmuz-31 Temmuz ve 1 Ağustos-31 Ağustos tarihleri arasında iki dönem olarak düzenlenen okulda çocukların hem eğitilmesi hem de futbol oynayarak keyifli zamanlar geçirmesi hedefleniyor.
Pazartesi ve çarşamba günleri 09.00-10.30 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde basit beceri parkurları, eğitsel oyunlar ile 4'e 4 ve 5'e 5 müsabakaların gerçekleştirildiği saha uygulamaları yapılıyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor