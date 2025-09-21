Fenerbahçe'de kongreye damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için oy verme işlemi başladı.

SANDIKLARA HÜCUM ETTİLER

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen genel kurul için sabah erken saatlerde stadyuma gelen üyeler, uzun kuyruklar oluşturarak sandıkların açılmasını bekledi. Saatlerin 10.00'u göstermesiyle birlikte Fenerbahçe kongre üyeleri sandıklara adeta hücum etti. Kalabalık grupların koşa koşa oylarını kullanacakları sandık numaralarına gittiği görüldü.

49 BİN ÜYE OY KULLANABİLECEK

Mevcut başkan Ali Koç ile Sadettin Saran'ın yarıştığı seçimde 49 bin 268 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Kongre üyeleri, alanda kurulan 50 sandıkta saat 17.00'ye kadar oy verebilecek.

ALİ KOÇ BEYAZ, SADETTİN SARAN SARI PUSULA

Ali Koç 29, Sadettin Saran ise 37 numaralı sandığa oyunu atacak. Kongrede Ali Koç için beyaz, Sadettin Saran için ise sarı pusula kullanılıyor.