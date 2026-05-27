Futbol: UEFA Konferans Ligi finali

UEFA Konferans Ligi finali

UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace ile Rayo Vallecano arasındaki ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İki takım da önemli fırsatlar yakaladı ancak skoru değiştiremedi.

Stat: Leipzig

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Crystal Palace: Henderson, Canvot, Lacroix, Riad, Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr, Pino, Mateta

Rayo Vallecano : Batalla, Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarria, Valentin, Lopez, de Frutos, Garcia, Isi Palazon, Alemao

Sarı kartlar: Dk. 20 Ciss, Dk. 23 Isi Palazon ( Rayo Vallecano ), Dk. 42 Wharton (Crystal Palace)

10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sarr'ın şutunda, savunmaya çarpan top kaleci Batalla'da kaldı.

25. dakikada sol kanattan gelişen atakta Chavarria'nın ortasında Alemao'nun arka direkte ayak içiyle istediği gibi vuramadığı meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

39. dakikada İspanyol ekibi, etkili geldi. Sağ kanattan Ratiu'nun ortasında ceza sahasında sırtı dönük şekilde topla buluşan Garcia, pasını dışarıya çıkardı. Lopez'in kaleyi cepheden gören noktadan gelişine yaptığı vuruşta, top yandan auta gitti.

45+1. dakikada Crystal Palace, net gol şansından yararlanamadı. Wharton'un sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte uygun pozisyonda Mitchell'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
