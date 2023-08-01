Konak Belediyesi'nin Spor Kurslarına Yoğun İlgi

Konak Belediyesi'nin özellikle çocukların ve gençlerin spora yönelmesini ve sağlıklı nesillerin yetişmesini teşvik etmek için, ilçenin 5 ayrı noktasında, 7 ayrı branşta açtığı spor kurslarına yoğun katılım var. Futbol, basketbol, voleybol, temel jimnastik, satranç, pilates ve cardio alanlarında devam eden kurslara çocuklar, gençler ve kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Belediyenin düzenlediği kurslardan 1000'i aşkın kişi yararlanıyor.

Konak Belediyesi'nin özellikle çocukların ve gençlerin spora yönelmesini ve sağlıklı nesillerin yetişmesini teşvik etmek için, ilçenin 5 ayrı noktasında, 7 ayrı branşta açtığı spor kurslarına yoğun katılım var.

Konak Belediyesi'nin ilçenin 5 ayrı noktasında, 7 ayrı branşta açtığı spor kurslarına ilgi büyük. Futbol, basketbol, voleybol, temel jimnastik ve satranç alanlarında devam eden kurslara çocuklar ve gençler; pilates, cardio kurslarına ise kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Belediyenin sadece Konaklıların değil, tüm İzmirlilerin katılımına açık olarak düzenlediği kurslardan 1000'i aşkın çocuk, genç ve kadın yararlanıyor.

Konak Belediyesi'nin Başkan Abdül Batur döneminde hizmete açtığı Gültepe Atatürk Spor Tesisi'nde haftanın iki günü voleybol, basketbol, futbol, pilates, dört günü de cardio kursları veriliyor. Hatay Semt Merkezi ile Güzelyalı Spor Merkezi'nde ise haftanın dört günü pilates var. Sağdettin Yağdıran Spor Tesisi'nde hafta içi futbol kursları düzenlenirken, Zeytinlik Semt Merkezi'nde haftanın üç günü jimnastik, dört günü ise pilates kursları takip edilebiliyor. Zeytinlik Semt Merkezi'nde haftanın iki günü satranç kursları da düzenleniyor.

ÜCRET SEMBOLİK

Gültepe Atatürk Spor Tesisi, spor okullarının en faal olduğu tesisler arasında öne çıkıyor. 2021 yılında açılan tesis sadece Gültepe bölgesine değil, kolay ulaşım imkanlarıyla tüm İzmirlilere hizmet sunuyor.

Konak Belediyesi'nin yoğun ilgi gören spor kurslarına vatandaşlar 50 TL gibi sembolik bir ücret ödeyerek katılabiliyor. Pilates ve cardio kurslarından ise ücret alınmıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde spor yapan vatandaşlar sosyalleşme fırsatı da yakalıyor.

Gültepe Atatürk Spor Tesisi, Hatay Semt Merkezi, Güzelyalı Spor Merkezi, Sağdettin Yağdıran Spor Tesisi ve Zeytinlik Semt Merkezi'nde devam eden spor kurslarına katılmak isteyen vatandaşlar, Konak Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün 0 232 482 10 39 (Dahili: 2134) numaralı telefonunu arayarak kayıt için ayrıntılı bilgi alabilir.