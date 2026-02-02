Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik bir organizasyon düzenledi. Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlarına sarı bereler dağıttı. Bu hareket, Fenerbahçe taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de yağmurluk dağıtımıyla adından söz ettiren kulüp, soğuk hava şartları nedeniyle bu kez berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.
