Koltuklara bırakıldı! Fenerbahçe'den taraftarına bir jest daha
Güncelleme:
Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik bir organizasyon düzenledi. Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlarına sarı bereler dağıttı. Bu hareket, Fenerbahçe taraftarları tarafından memnuniyetle karşılandı ve sosyal medyada hızla yayıldı. Daha önce de yağmurluk dağıtımıyla adından söz ettiren kulüp, soğuk hava şartları nedeniyle bu kez berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

  • Fenerbahçe, deplasman maçında tribünlere sarı bereler yerleştirdi.
  • Fenerbahçe'nin bu jesti taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı.
  • Fenerbahçe'nin tribünlere yönelik bu adımı sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynayacağı deplasman maçı öncesinde tribünlere yönelik dikkat çeken bir organizasyona imza attı.

SARI-LACİVERTLİ TRİBÜNLERE SARI BERE

Sarı-lacivertli kulüp, deplasmanda takımlarını destekleyecek taraftarlar için tribünlere sarı bereler yerleştirdi. Daha önce yağmurluk dağıtımıyla gündeme gelen Fenerbahçe, bu kez soğuk hava şartları nedeniyle berelerle taraftarını yalnız bırakmadı.

TARAFTARDAN OLUMLU TEPKİ

Yapılan bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Kulübün deplasman tribünlerine yönelik bu adımı, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Onur:

Helal sana başkan

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

