Koli koli gidiyor: Amedspor tırları Almanya'ya doğru yola çıktı

Amedspor, yurtdışındaki taraftarlarının forma ve diğer ürünlere kolay ulaşabilmesi için ilk ihracatını Almanya'ya yapacak.

ÜRÜNLERİNİ TARAFTARLARINA ULAŞTIRACAK

Kulüpten yapılan açıklamada, Amedspor ürünlerinin artık Avrupa'da da olacağı duyuruldu. TFF 1. Lig'de mücadele eden Amedspor'un yurtdışında yaşayan taraftarları, takım forması ve diğer ürünlerine kolaylıkla ulaşabilecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Almanya'da ürünlere nasıl ulaşacağınıza ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde Amedspor taraftarları ile paylaşılacaktır" denildi.

ARTIK AVRUPA'DA SATILACAK

Amedspor yöneticileri, "Amedspor'un coşku ve tutkuyla desteklenen renkleri, artık Avrupa'daki taraftarlarıyla buluşuyor" diyerek, kulübün ruhunu yansıtan forma, atkı, şapka, ayakkabı, mont, çanta, bavul ve daha birçok özel ürünün Avrupa'dan da ulaşılabilir hale geleceğini belirtti. Avrupa'da yaşayan Amedspor taraftarları, bu yeni hizmetle Amedspor sevgisini bir adım ileri taşıyacak.