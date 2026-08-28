F.Bahçe Oppong'u İstanbul'a getirdi

FENERBAHÇE'NİN prensip anlaşmasına vardığı Ganalı savunma oyuncusu Kojo Peprah Oppong, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'de transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, Nice forması giyen Kojo Peprah Oppong'un transferi için prensip anlaşmasına vardı. 22 yaşındaki savunmacı bugün saat 15.30'da İstanbul'a geldi. Oppong, son görüşmelerin ve sağlık kontrolünün ardından resmi imzayı atacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı