Kocasinan Yemlihaspor, Teknik Direktör Deniz Niğdelioğlu ile Anlaştı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde teknik direktörlük görevine Deniz Niğdelioğlu'nu getirdi. Kulüp, bu sezon şampiyonluk hedefinde olduklarını duyurdu.

Kayseri Birinci AmatörKüme ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Teknik Direktör olarak DenizNiğdelioğlu ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon yola şampiyonluk parolası ile başlayan Kocasinan Yemlihaspor, ilk iş olarak teknik adam konusunu çözdü. Mor-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Deniz Niğdelioğlu ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Yönetim Kurulu imzası ile yapılan açıklamada, "Kocasinan Yemlihaspor Kulübü olarak, 2025-2026 futbol sezonu için eski profesyonel futbolcu, tecrübeli ve heyecanlı hocamız Deniz Niğdelioğlu ile antrenörlük konusunda anlaşmaya vardık. Yeni sezondaki en büyük hedefimiz, Yeni Yemliha Stadı'nda şampiyonluk kupasını kaldırmak ve camiamıza gurur yaşatmaktır. Tüm taraftarlarımızı ve sporseverleri bu heyecanımıza ortak olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
