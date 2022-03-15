Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi - Haberler

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Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Necati Öztürk ile anlaşmaya vardı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme E Grubu takımlarından Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Necati Öztürk ile anlaşmaya vardı.

Kulüp Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ahmet Adıbelli ile bir araya gelen Necati Öztürk sözleşme imzaladı. Bu sezon Birinci Amatör Küme E Grubu'nda zirve yarışı vermeye hazırlanan Kocasinan Yemlihaspor, kurduğu genç kadro ile dikkat çekiyor. Önceliklerinin centilmenlik olduğunu ifade eden Başkan Ahmet Adıbelli; "Necati Öztürk hocamız ile anlaşmaya vardık. Genç bir kadro oluşturduk. Centilmenliği ön planda tutacak olan takımımız zirve yarışı verecek. Tüm takımlara yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Kocasinan Yemlihaspor yeni sezonun ilk maçını Pazar günü Erkilet 1 Nolu Saha'da saat 14.00'da Pınarbaşı Belediyespor ile oynayacak. - KAYSERİ

Kocasinan Yemlihaspor'da Necati Öztürk dönemi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Necati Öztürk, Kocasinan, Kayseri, Spor, Haberler

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