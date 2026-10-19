Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. grupta Hekimhan FSK'yı deplasmanda 2-0 yendi

Kocasinan Şimşekspor, PGL 3. grupta Hekimhan FSK'yı deplasmanda 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Profesyonelliğe Geçiş Ligi 3. Grup ilk haftasında Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübünü 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-siyahlı takımın gollerini Selahattin Enes Kılıç ve Eray Akyol kaydetti.
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 3.Grupta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor ligin 1.haftasında deplasmanda Hekimhan Futbol Spor Kulübünü 2-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Sarı-siyahlı takımı 3 puanı getiren golleri Selahattin Enes Kılıç ve Eray Akyol kaydetti.
Stat: Yeşiltepe 1 Nolu Saha
Hakemler: Fatih Dağ, Hasan Kaymaz, Hasan Aslan
Hekimhan FSK: Yusuf Aslanargun, Mehmet Enes Akduman, Muhammed Enes Yakşi, Can Kılıç, Mustafa Yıldız, Mehmet Biricik, Ahmet Bezen, Semih Ersin Ünal, Miraç Ölmez, Burkay Ahmet Yazıcı, Muhammed Mustafa Şeker
Kocasinan Şimşekspor: Cihan Şentürk, Barış Emirhan Doğan, Recep Daylak, Eray Akyol, Umut Türk, Hüseyin Barış Temizyürek, Sabri Çakır, (Selahattin Enes Kılıç dk.60), Göktuğ Yayla, Muhammed Emin Bakan, Muhammet Yılmaz Gören, (Eray Akyol dk.46), Mertcan Babayiğit
Goller: Selahattin Enes Kılıç (dk.82), Eray Akyol (dk.86) (Kocasinan Şimşekspor)