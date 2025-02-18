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Kocasinan Şimşekspor'dan Play-Off Öncesi Üç Transfer

Kocasinan Şimşekspor'dan Play-Off Öncesi Üç Transfer
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Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de Play-Off oynamaya hak kazanan Kocasinan Şimşekspor, kadrosuna Kayseri Atletikspor'dan üç yeni oyuncu ekledi.

Kocasinan Şimşekspor Play-Off öncesi kadrosuna takviye yaptı.

Kayseri Şeker Süper Amatör Küme'de normal sezonun ardından Play-Off oynamaya hak kazanan Kocasinan Şimşekspor, kadrosuna üç yeni ismi dahil etti. Sarı siyahlılar Kayseri Atletikspor'dan Ömer Faruk KAradoğan, Emre Tunahan Gürbüz ve Kayseri Şekerspor'dan kaleci Sadettin Karaman'ı renklerine bağladı. Play-Off'ta başarılı olmayı hedefleyen Kocasinan Şimşekspor, yaptığı 3 takviyenin ardından 1-2 transfer daha yapmayı planlıyor.

Kocasinan Şimşekspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda; "Kayseri Şekerspor'dan kaleci Sadettin Karaman ve Kayseri Atletikspor'dan stoper Emre Tunahan Gürbüz ile orta saha oyuncusu Ömer Faruk Karadoğan kulübümüze transfer olmuşlardır. Aileye hoş geldiniz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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