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Kocasinan Şimşekspor, Argıncıkspor'u 3-0 Mağlup Etti

Kocasinan Şimşekspor, Argıncıkspor'u 3-0 Mağlup Etti
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Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, Argıncıkspor'u aldığı 3-0'lık skorla farklı bir şekilde yenerek zirve mücadelesine devam etti.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme B Grubu'nda zirve mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Kocasinan Şimşekspor rakibi Argıncıkspor'u 3-0 mağlup etti.

Stat: Argıncık stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Furkan Emre Aslan, Harun Soyeşik, İbrahim Çolak

Argıncıkspor: Batuhan Kaya, Yunus Emre Mert (Emir Can Irmak dk. 84), Mehmet Tahir Kalem, İzzet Kanberlioğlu, Harun Akhan, Oktay Koçak, Sedat Burak Altay, Can Ölçer, Yavuz Selim Kılıçaslan, Ali Avcı, Berat Aydemir

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Bahtiyar Ekici, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik (Arda Burak Avcı dk. 87), Mehmet Tek, Furkan Ulus, Cengiz Eşme (Mecit Kaan Ateş dk. 70), Hüseyin Barış Temizyürek

Goller: Hüseyin Barış Temizyürek (Dk. 44), Furkan Ulus (Dk. 66), Bulut Akbaş (Dk. 75) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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