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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımına İki Türkiye İkinciliği

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi Takımına İki Türkiye İkinciliği
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Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü masa tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun düzenlediği 'En İyi 16'lar Yarışmaları'nda Türkiye ikinciliği elde ederek milli takıma katılma hakkı kazandılar.

Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü Masa Tenisi sporcuları Kenan Eren Kahraman ve Ayten Ceren Kahraman, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen "En İyi 16'lar Yarışmaları"nda erkek ve kızlar kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, 28-29 Aralık'ta Amasya Spor Salonu'nda düzenlenen "En İyi 16'lar Yarışmaları"na katıldı.

Müsabakalarda Kenan Eren Kahraman, "Yıldız Erkekler En İyiler" kategorisinde, Ayten Ceren Kahraman ise "Yıldız Kızlar En İyiler" kategorisinde ikinci oldu.

Sporcular, bu başarılarıyla milli takıma katılma hakkı da kazandı.

Sporcuları ve hocalarını tebrik eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kayseri'mizin ve ülkemizin gurur kaynağı olan Kenan Eren Kahraman ile Ayten Ceren Kahraman ve onlarla bu işe emek veren kulübümüzün ve milli takımın Antrenörü Halil Adak, Kemal Balım ve Furkan Köse'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spor yatırımlarımız başarılarla taçlanıyor. Sportif alanda birçok branşta başarı üstüne başarı elde ediyoruz. Sporcularımız, ay yıldızlı formayı layıkıyla taşıyıp İstiklal Marşı'mızı uluslararası camiada okutarak her defasında bizim gururumuz oluyorlar."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor
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