Rigoberto Rivas: 'İlk yarıyı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz'

Kocaelisporlu oyuncu Rigoberto Rivas, Antalyaspor maçının ardından, "İlk yarıyı 3 puanla kapattığımız için mutluyuz" dedi. Rivas, Ziraat Türkiye Kupası'na da kazanarak başlamak istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Kocaelisporlu oyuncu Rigoberto Rivas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu Rivas, "Sezonun ilk yarısını 3 puanla kapattığımız için mutluyuz. Yeni yıla da 3 puanla girdiğimiz için gayet mutluyuz. Kupada hedefimiz tabii ki 3 puan. Kazanarak başlamak istiyoruz. Zor bir grubumuz var. Ama hedefimiz 3 puan" şeklinde konuştu. - KOCAELİ