Kocaelisporlu Öztürk, finale çıkıp kupayı müzeye götürmek istediklerini söyledi

Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Öztürk, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar çıkıp, kupayı müzelerine götürmek istediklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kocaelispor, bu turda Serikspor ile eşleşti. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Kocaelispor Yönetim Kurulu Üyesi Ömür Öztürk, "Geçen kupa maçımızı yine sahamızda Mazıdağı Fosfat Spor ile oynadık. Net bir skorla kazandık. Kupada Kocaelispor olarak iddialı ve istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu eleme maçını Serikspor ile sahamızda oynayacağız. Güzel bir şekilde futbolumuzu oynayıp, gençlerimize şans vererek galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kupada, gidebileceğimiz en üst mertebe olan Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmak istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. İnşallah rakiplerimize saygı duyarak finalde kupayı almak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de de geçtiğimiz sezonun üzerine koyarak devam ettiklerinin altını çizen Öztürk, "Geçen sene 16 yıl aradan sonra çıktığımız Süper Lig'de iyi bir performans sergiledik. Bu sene de üzerine koyarak devam ediyoruz. Özlenen Kocaelispor'u, herkesin bildiği bu büyük camiayı daha güzel yerlere taşımak için mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı