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Kocaelisporlu Ahmet Sağat'tan Elazığspor'a Ret

Kocaelisporlu Ahmet Sağat'tan Elazığspor'a Ret
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Kocaelispor'un golcü futbolcusu Ahmet Sağat, Elazığspor'dan gelen transfer teklifini reddetti. 1. Lig'e yükselmek isteyen Elazığspor, alternatif forvet arayışlarını sürdürüyor.

Kocaelispor forması giyen golcü futbolcu Ahmet Sağat, Elazığspor'dan gelen transfer teklifini reddetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'tan, Trendyol 1. Lig'e yükselmenin planlarını yapan Elazığspor, Halil İbrahim Sönmez'in ardından forvete bir takviye daha yapmak istiyor. Bu konuda arayışlarını sürdüren bordo-beyazlılar, 1. Lig takımlarından Ahmet Sağat'a teklif götürdü. Kocaelispor'da oynanan 28 yaşındaki futbolcu, alt liglere transfer olmayı düşünmediğini belirterek teklifi reddetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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