Kocaelispor Son Hazırlık Maçında 1-1 Berabere Kaldı
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Mısır Premier Ligi temsilcisi Zed FC ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada Zed FC'nin golü 33'üncü dakikada Elbanwbi'den gelirken, Kocaelispor'un beraberlik golünü 64'üncü dakikada Bedirhan kaydetti.
SÜPER Lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon öncesindeki son hazırlık maçında Mısır Premier Ligi ekiplerinden Zed FC ile 1-1 berabere kaldı.
Süper lig takımlarından Kocaelispor, yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasında Mısır Premier Lig ekiplerinden Zed FC ile karşılaştı. Karşılaşmanın 33'üncü dakikasında Ahmed Adil'in verdiği ara pasla topla buluşan Elbanwbi'nin şutuyla top ağlara gitti. İkinci yarıda oyuna giren Bedirhan, karşılaşmanın 64'üncü dakikasında takımının beraberlik golünü kaydetti. Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı