Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'deki antrenman tesislerinde yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, çeşitli çalışmalarla form tutmaya çalıştı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.
Yeşil-siyahlı ekip, Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma ve esneme hareketleriyle idmana başlayan futbolcular, pas tekniği, ikili mücadele, top kontrolü ve şut ağırlıklı çalıştı.
Antrenman, taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı.