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Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü

Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde idmana çıktı.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda pas, taktiksel çalışma ve çift kale maçla idmanı tamamladı.

Körfez ekibi, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.

Kaynak: AA
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