Kocaelispor Düzce'de kamp yapıyor
Trendyol Süper Lig ekibi Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma, koordinasyon, pas ve çift kale maç çalıştı. Kamp, 2 Ağustos'a kadar sürecek.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde ikinci etap çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde sabah idmanına çıktı.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, koordinasyon çalışmaları yaptı. İdman, pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.
Kocaelispor, hazırlıklarını 2 Ağustos'a kadar Düzce'de sürdürecek.
Kaynak: AA